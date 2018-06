Dazio chiama dazio Trump pronto a colpire la Cina per altri 200 miliardi Tremano le

huffingtonpost

(Di martedì 19 giugno 2018) L'annuncio di un nuovo capitolo di guerra commerciale fatto nella notte da Donald, che ha richiesto al Rappresentante sul Commercio Usa di studiaredazi aggiuntivi sul made in China per 200di dollari, affonda le Borse cinesi, sommandosi al pacchetto da 50definito venerdì da entrambe le parti: l'indice Composite di Shanghai segna un tonfo del 3,99%, a 2907.82 punti, scivolando ai minimi degli ultimi due anni, mentre quello di Shenzhen accusa un crollo del 5,77%, a quota 1.594,05.Borse europee in netto ribasso in avvio, con Parigi e Francoforte che, sulle prime battute, cedono rispettivamente l'1,33% e l'1,5%. Avvio travagliato anche per Piazza Affari, con il Ftse Mib che, nei primi scambi, lascia sul terreno l'1,41% a 21.793 punti. Tra i peggiori Prysmian (-3,03%), St (-3,16%) e Cnh (-2,63%). Male anche Saipem (-2,12%), Azimut (-1,99%), Ferrari ...