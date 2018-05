ELISABETTA GREGORACI | FUGA ROMANTICA L' ex lady Briatore in Toscana con il nuovo

ELISABETTA GREGORACI - fuga d'amore col fidanzato Francesco Bettuzzi in Toscana : FIRENZE ? Una fuga d?amore per Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Francesco Bettuzzi. La conduttrice di ?Made in sud? ha infatti da poco messo fine al suo matrimonio...

ELISABETTA GREGORACI in Toscana - la showgirl calabrese in love con Francesco Bettuzzi [GALLERY] : Elisabetta Gregoraci, dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore, tra le braccia del suo nuovo amore in Toscana Elisabetta Gregoraci sulle colline del Chianti si mostra agli obiettivi dei paparazzi con Francesco Bettuzzi. In Toscana l’ex moglie di Flavio Briatore, a circa cinque mesi dalla separazione dell’imprenditore italiano, è insieme al suo nuovo fidanzato. È la rivista ‘Diva e Donna’ a pubblicare le foto ...

ELISABETTA e Marzia Gregoraci - candeline e una festa che vale doppio : Una golosa millefoglie ricoperta di zucchero a velo e una pioggia di coriandoli e cuoricini rossi, come cornice alle classiche candeline, per brindare nella notte al compleanno di Marzia Gregoraci, ...

“Beccata”. ELISABETTA e il nuovo fidanzato. Innamorata e bellissima - dopo la storia con Briatore la Gregoraci ha ritrovato il sorriso. Le foto e chi è il bel 40enne : Da tempo si mormorava e a gennaio Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno reso ufficiale la fine del loro matrimonio, da cui è nato il figlio Nathan Falco. ”Cose che succedono” aveva detto Elisabetta Gregoraci ai microfoni di Valerio Staffelli. Sottolineando che può accadere anche dopo ben 12 anni di amore, e un figlio. “Abbiamo trovato un accordo consensuale perché ci vogliamo ancora un sacco di ...

ELISABETTA GREGORACI sempre più sexy : ecco le FOTO che fanno impazzire i fan [GALLERY] : 1/12 ...

“Pomeriggio da giardiniera”. ELISABETTA GREGORACI da impazzire : dopo aver ritrovato l’amore - l’ex Lady Briatore festeggia con degli scatti mozzafiato che hanno lasciato tutti senza fiato. Uno show sconsigliato ai deboli di cuore : Sulle testate di gossip, nel corso dell’ultima estate, non si era parlato dentro, anticipando una notizia che di lì a poco sarebbe stata resa ufficiale dai diretti interessati. La separazione tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci ha infatti colpito molto i lettori più vicini al mondo dello spettacolo e dei vip che lo popolano considerando che in molto, dopo undici anni di matrimonio e un figlio insieme, davano ormai la coppia come ...

FRANCESCO BETTUZZI ED ELISABETTA GREGORACI STANNO INSIEME?/ La questione del trolley a Mattino 5 : E' amore tra ELISABETTA GREGORACI e FRANCESCO BETTUZZI? Weekend a Parigi per la coppia, beccata dal settimanale Chi: silenzio sui social da parte della showgirl.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 10:21:00 GMT)

ELISABETTA GREGORACI weekend d’amore a Parigi con Bettuzzi : Dopo la separazione da Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci non si nasconde più, ed esce finalmente allo scoperto con il suo nuovo compagno Francesco Bettuzzi. Come mostrano le immagini esclusive pubblicate dal settimanale “Chi” i due, che hanno raggiunto Parigi in gran segreto in auto, si sono goduti un romantico weekend di coppia. Shopping, passeggiate e coccole (ma mai in pubblico, perché Elisabetta è ben attenta ai paparazzi) per ...

ELISABETTA GREGORACI "scappa" a Parigi con Francesco : Sono ormai passati diversi mesi da quando Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno firmato la loro seprazione consensuale. E dopo decine di rumors e indiscrezioni, pare che nel cuore della ...