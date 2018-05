Arsenal | niente Mondiali per Koscielny | sette mesi di stop

Arsenal - Wenger : 'Niente Var in Premier? Scelta pessima' : Arsene Wenger , manager dell' Arsenal , parla della decisione della Premier League di rinviare l'inserimento del Var in campionato: 'Questa decisione crea un disquilibrio tra il resto del mondo e la Premier. Chi è già abituato alla tecnologia potrebbe anche gradualmente abbandonare l'ipotesi di approdare nel campionato inglese. E' una decisione pessima. In questa stagione tutte le ...