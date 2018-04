Il M5s ha chiesto la chiusura dell' Ilva di Taranto e la riconversione alle rinnovabili?

Disastro ferroviario Andria-Corato - chiesto rinvio a giudizio. Grazia Di Bari - M5s - : "Il lavoro degli inquirenti prosegue - il governo ... : Le mie perplessità invece permangono per quanto riguarda il lavoro della politica e del governo regionale. Oggi, torno a porre al Presidente Emiliano e all'assessore regionale ai trasporti Antonio ...

M5s - Di Maio : 'Abbiamo chiesto la presidenza della Camera' - Casaleggio : 'Siamo inarrestabili - partiti moribondi' : "Il M5s è oggi la prima grande compagine politica digitale al mondo. È nato e cresciuto in Rete, sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei comuni cittadini". Infine, il colpo di grazia agli altri: ...

M5s - Toninelli : “Abbiamo chiesto un presidente alla Camera perché da lì si parte per l’abolizione dei vitalizi” : Al termine del giro di primi incontri condotti dal M5s oggi, la delegazione del Partito Democratico composta del neo segretario Maurizio Martini e Lorenzo Guerini non hanno rilasciato dichiarazioni. A parlare invece sono stati Giulia Grillo e Danilo Toninelli del Movimento 5 stelle nella sala stampa di Montecitorio: “Sui presidenti delle Camere, Pd e Lega sono d’accordo sul metodo. Abbiamo chiesto la presidenza di Montecitorio”. “Abbiamo ...

Capigruppo M5s : abbiamo chiesto ai partiti presidenza della Camera : "E' giusto che la presidenza della Camera vada al M5s". E' quanto dichiarano i Capigruppo del Movimento Giulia Grillo e Danilo Toninelli, dopo aver incontrato gli altri partiti per discutere delle ...

Bagheria - abusivismo e favori : chiesto processo per sindaco M5s : Accusato di avere concordato illegalmente con l'ex commissario della città metropolitana Manlio Munafò e Salvatore Rappa, legale rappresentante della società sportiva Nuova Aquila Palermo, l'affidamento del Palasport a Comune e società in partnership.

M5s - abusivismo e favori : chiesto rinvio a giudizio per il sindaco Bagheria : chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Bagheria del M5s Patrizio Cinque. La Procura di Termini Imerese contesta i reati di turbativa d'asta, falso, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio e omissione di atti d'ufficio, in relazione all'affidamento del servizio dei rifiuti, alla gestione del palasport e a casi di abusivismo edilizio, con il convolgimento di politici, imprenditori e dipendenti comunali. ...