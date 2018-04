Berlusconi | “La gente davanti al M5s si sente come gli ebrei davanti a Hitler”

Bologna - Casini al circolo Pd cita Mao : “La strada è a zig zag ma il futuro è luminoso. Al tavolo con Berlusconi? Ipotesi impraticabile” : “La strada è a zig zag ma il futuro è luminoso”. Pier Ferdinando Casini, al circolo del Pd “Passepartout” di Bologna per un momento di riflessione dal titolo “Analisi di coalizione”, commenta la situazione politica attuale citando Mao Tze-tung. “Non escludi che si trovi una soluzione ma diciamo che siamo ancora ai preliminari”. Eletto senatore nel collegio uninominale di Bologna per il centrosinistra, poi confluito nel gruppo “Autonomie”, ...

Governo - diretta – Berlusconi : “Centrodestra parli col Pd”. Salvini : “La Lega non ci starà mai. Io a disposizione del Colle” : La coalizione di centrodestra si spacca, ancora, su Pd e Movimento 5 stelle e ora salta qualsiasi ipotesi di trattativa di Governo. Il quadro, per paradosso, è ancora più confuso della scorsa settimana. La situazione è precipitata nel giro di poche ore: mentre la presidente del Senato saliva al Colle per parlare dei risultati del suo mandato esplorativo, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi litigavano in diretta tv. Se da una parte infatti ...

Perugia #ijf18 - Gomez e Abbate presentano Il traditore : “La storia di Berlusconi attraverso le vicende dei fratelli Graviano” : “Il traditore. Mafia, politica e giustizia” è il titolo del nuovo libro – l’uscita è prevista nei prossimi mesi – di Peter Gomez e Lirio Abbate, edito da Chiarelettere. “Raccontiamo la storia di Berlusconi fino ad oggi mettendo al centro i fratelli Graviano”, spiega il vicedirettore de l’Espresso Lirio Abbate. “L’intreccio di mafia, politica, affari e come la politica non abbia fatto nulla in 30 anni per allentare questi ...

Berlusconi - Gaia Tortora vs d’Esposito : “La parola ‘delinquente’ mi fa orrore”. “È il giudizio della magistratura” : Botta e risposta a Omnibus (La7) tra la sua conduttrice, Gaia Tortora, e il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Fabrizio d’Esposito. Tortora manifesta la sua disapprovazione sul termine ‘delinquente’ attribuito a Berlusconi e ribadito nel titolo del pezzo odierno del giornalista sul Fatto. d’Esposito puntualizza che non è una invenzione del quotidiano, ma si tratta di una definizione coniata dalla magistratura (Berlusconi nella sentenza Mediaset ...

Di Maio - veto su Berlusconi. “La Lega si alleerà con noi” : Prima dell’assemblea congiunta dei gruppi, Luigi Di Maio riunisce collaboratori e i parlamentari più fedeli: «Fidatevi - spiega - Salvini verrà con noi alla fine. Bisogna solo aspettare». Poco prima, il leader del M5S, seduto nel salotto tv di Di Martedì, su La7, aveva svelato il suo piano. Esattamente quel doppio forno che, in più occasioni, era s...

PATTO SALVINI-DI MAIO/ Vertice Centrodestra - Berlusconi e Meloni : “la Lega non può avere premier e Senato” : PATTO SALVINI-DI MAIO per Camere e Governo: oggi Vertice del Centrodestra a Roma, Palazzo Grazioli. Meloni e Berlusconi avvisano la Lega, "non può avere sia premier che Presidenza Senato"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:09:00 GMT)

Ravetto vs Marzano : “Non abbiamo vinto perché Berlusconi non era candidabile”. “La sua era è definitivamente conclusa” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, e Michela Marzano, filosofa ed ex deputata Pd. Quest’ultima definisce Berlusconi “qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle” e aggiunge: “Le conseguenze del Berlusconismo si continuano a vedere, questi risultati elettorali sono la diretta conseguenza di 20 anni di Berlusconi, ma credo si possa parlare di lui al passato”. Non ci sta Ravetto, che obietta: ...

Renzi : “Lascio la guida del Pd - noi all’opposizione”Berlusconi vede Salvini : “Mandato al centrodestra”Di Maio : “Pronti a confronto per Camera e Senato” : Renzi: “Lascio la guida del Pd, noi all’opposizione”Berlusconi vede Salvini: “Mandato al centrodestra”Di Maio: “Pronti a confronto per Camera e Senato” Il segretario del Pd: “Sconfitta netta, ora una pagina nuova. Verrà convocata un’assemblea per aprire la fase congressuale. Questo accadrà al termine della fase di insediamenti o del nuovo governo”. Intanto il leader di ...

Elezioni - Berlusconi : “La sentenza della corte di Strasburgo? Me ne frego” : “Spera ancora nella corte di Strasburgo per poter tornare candidabile? “Me ne frego”. Silvio Berlusconi risponde così alle domande dei giornalisti lasciando la sede all’Ance a Roma. L'articolo Elezioni, Berlusconi: “La sentenza della corte di Strasburgo? Me ne frego” proviene da Il Fatto Quotidiano.