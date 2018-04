Da domani World Cup a Hyères | azzurri a caccia delle finali di Marsiglia

Beach volley - World Tour 2018 Xiamen. Azzurri : missione main draw fallita - è crisi nera al femminile. domani Ranghieri/Caminati in campo : Niente tabellone principale per le due coppie azzurre impegnate nel torneo di qualificazione del torneo del World Tour 4 Stelle di Xiamen in Cina. Saranno dunque Ranghieri e Caminati a rappresentare l’Italia nel main draw le cui sfide iniziano nella notte. Due eliminazioni diverse, quelle subite dalle coppie italiane. A testa alta per Carambula/Gabriele, eliminati al tie break del secondo turno dopo una doppia battaglia con coppie di buon ...

domani a Bologna ADWorld Experience - l'evento sul Pay Per Click da non perdere : E se non puoi partecipare dal vivo, puoi sempre seguire l'evento in diretta streaming. Con oltre 250 partecipanti, 24 relatori e altre 6 edizioni all'attivo , ADWorld Experience porta sul palco ...

Beach volley - World Tour 2018 Goteborg. Tie break fatale : Abbiati/Andreatta domani in campo per conquistare gli ottavi : Sconfitta al tie break, al termine di una sfida molto combattuta, per Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta nella semifinale del girone preliminare del torneo Satellite Cev di Goteborg in Svezia. Ad avere la meglio in rimonta sono stati gli austriaci Schnetzer/Mullner che avevano perso un primo set tiratissimo con il punteggio di 25-23. Nel secondo set gli austriaci sono partiti meglio, scattando avanti 10-7 ma Abbiati e Andreatta grazie alla ...

Baselworld apre domani : metà espositori presenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Mediaworld annuncia licenziamenti - lavoratori in sciopero oggi e domani : Sindacati in sciopero per la vertenza che coinvolge oltre 700 dipendenti della società di distribuzione di elettronica di consumo Mediamarket - sul mercato con le insegne Mediaworld , Saturn e Media ...

Mediaworld annuncia licenziamenti - lavoratori in sciopero oggi e domani : Sindacati in sciopero per la vertenza che coinvolge oltre 700 dipendenti della società di distribuzione di elettronica di consumo Mediamarket - sul mercato con le insegne Mediaworld, Saturn e Media ...

domani il World Wildlife Day 2018 - WWF : felini in pericolo - i predatori siamo noi : Sabato 3 marzo l’ONU celebra la Giornata mondiale della fauna selvatica, di cui il WWF è partner internazionale, e l’emergenza lanciata per questa edizione è la conservazione dei grandi felini. Tigri, leoni, linci, giaguari, leopardi delle nevi, gatti selvatici: sono circa 40 le specie di felini che popolano quasi tutti i continenti, ma alcuni più di altri sono gravemente in pericolo. Questi animali sono più di un semplice “bel musetto”: ...