ilfattoquotidiano

: ‘Avvocato, avremo giustizia?’. Tutte le volte che me lo chiedono cerco conforto in Randazzo - Cascavel47 : ‘Avvocato, avremo giustizia?’. Tutte le volte che me lo chiedono cerco conforto in Randazzo - JohnnySavarese : @detteminuttet Con Andreotti la condanna c'è stata,prescritta ed obnubilata dai media. Ora avremo GB,suo avvocato,M… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) La giustizia nonostante, edito da Sellerio, è un saggio del compianto Ettore Randazzo (noto avvocato penalista) dedicato agli addetti ai lavori. Di piacevole lettura anche per chi non ha scelto di percorrere il lungo e tortuoso sentiero che porta alla carriera forense. Un manuale breve da leggere tutto d’un fiato, ogni volta che sorgono dei dubbi sulla funzione della difesa tecnica nel processo penale e sul funzionamento del nostro sistema giudiziario. Come succedeva a Randazzo, capita di sentirmi rivolgere dal cliente la domanda: “Ma almeno, avvocato, otterremo giustizia?”. E come l’autore del libro non sempre sono in grado di rispondere affermativamente o evito di azzardare prognosi favorevoli se non in quei casi in cui, da una veloce lettura degli atti, mi sono già fatto un’idea della strategia difensiva da adottare. Ma la difesa tecnica in un processo penale non è roba semplice e la ...