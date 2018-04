“Sono povero” Con una pensione da fame L’amato attore italiano | ormai irriconoscibile

caffeinamagazine

(Di lunedì 16 aprile 2018) Una carriera iniziata 53 anni fa, fatta di grandissimi successi e parecchi eccessi che però gli ha lasciato pochissimo, tanto che oggi vive in uno stato di indigenza. In più la delusione, l’umiliazione di non essere neanche riconosciuto comedi ‘chiara fama’. Leopoldo Mastelloni all’indomani della morte della amata collega Isabella Biagini riporta sulle pagine della cronaca la sua storia. “Io non voglio finire come lei perché certe malattie vengono anche per questo, fulminanti, perché Isabella stava bene”. Così Leopoldo Mastelloni, ospite a Storie Italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, parlando della morte dell’attrice, che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in uno stato di povertà, racconta anche la sua situazione economica. Già qualche tempo fa l’aveva parlato della questione, rivelando ...