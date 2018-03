“Sono povero” Il dramma di Andrea Cardella Il figlio di Carlo e Marina Ripa di Meana lo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato e che arriva come un fulmine a ciel sereno. A fare la dichiarazione choc èiladottivo didi. La diva dei salotti buoni è morta è morta il 5 gennaio di quest’anno e il marito si è spento poco dopo, il 2 marzo. Dopo il decesso il giovane uomo ha infatti ammesso di non avere soldi e per questo motivo non può rimanere a vivere nella loro casa. In una recente ospitata a Domenica Live, a distanza di cinque anni dalla sua “adozione”, ha ammesso di non averne ancora del tutto compreso il reale motivo. Di fatto, il giovane ha già la sua famiglia naturale ma nonostante questodecisero comunque di adottarlo perché, dicevano, grazie al loro cognome avrebbero potuto garantirgli un futuro senza dubbio migliore. Ma a quanto pare le cose stanno diversamente. ...