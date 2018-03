New York | 10 idee da segnarsi prima di partire

Maltempo USA : il 4° ciclone nor’easter del mese seppellisce sotto la neve New York e Washington D.C. - quasi 50 cm in Pennsylvania [GALLERY] : 1/14 ...

A New York venduti due appartementi pagati in Bitcoin : Il Bitcoin sbarca in uno dei mercati immobiliari piú cari al mondo. Per la prima volta a New York sono stati venduti due appartementi, i cui compratori hanno pagato in criptovaluta. Si tratta di due appartamenti dell'Upper East Side, del valore di 875 mila ...

5 posti segreti di New York svelati da un «urban explorer» : Non so voi, ma, personalmente, tutte le volte che mi ritrovo a visitare uno di quei luoghi super celebri e popolari come New York farei di tutto per avere accanto una persona che sappia farmi da vera guida. Non qualcuno che mi porti a fare le solite cose da turista (stile: «facciamo una foto dove fingiamo di sorreggere la torre di Pisa»), ma una di quelle persone che conosce i luoghi giusti, dove i turisti sono pochi o insistenti, dove la città ...

Tempesta di neve sulla East Coast USA : 200 studenti siciliani bloccati a New York : A causa della Tempesta di neve che sta interessando la East Coast degli Stati Uniti, 200 studenti siciliani sono bloccati a New York: si tratta di studenti di scuole medie, superiori e università, giunti a Manhattan lo scorso 16 marzo, per partecipare a un programma di studio alle Nazioni Unite, e sarebbero dovuti ripartire ieri. L’arrivo del maltempo ha paralizzato la costa orientale, dove sono stati cancellati oltre 3.800 voli. Gli ...

Cinthya Nixon : dal telefilm alla vita reale - l'amore per New York Video : Era un avvocato di successo, donna emancipata, madre cinica, moglie fuori dalle righe e grande amica di Carrie, Charlotte e Samantha nella fortunata serie “Sex and the city”. Il suo personaggio le ha regalato il grande successo ma Cinthya Nixon non è solo Miranda [Video] e lo ha dimostrato spesso, fino ad ufficializzare la sua candidatura. Scende in campo come prossimo governatore dello stato New York sfidando Andrew Cuomo, alle primarie del ...

Da 'Sex and the City' alla politica : Miranda punta a governare New York : L'attrice Cynthia Nixon, star di 'Sex and the City' ha annunciato la sua candidatura come governatrice dello Stato di New York. Ha comunicato la sua discesa in campo via Twitter, lanciando così la ...

Vola a New York Abercrombie & Fitch : Seduta decisamente positiva per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che tratta in rialzo del 3,05%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

New York : in forte denaro Toll Brothers : Effervescente il costruttore americano di case su misura di prestigio , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,27%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index ...

Stabile la borsa di New York in attesa della Fed : Partenza cauta per la borsa di Wall Street , con il Dow Jones che in avvio si posiziona a 24.714,96 punti. Incolore l' S&P-500 che viaggia a 2.714,12 punti mentre il Nasdaq 100 mostra un calo dello 0,...

Ford Fusion - La berlina dell'Ovale blu a New York : In occasione del Salone di New York, in programma dal 30 marzo al 9 aprile, la Ford esporrà il facelift della Fusion sedan, il cui debutto nelle concessionarie americane avverrà entro la fine dellestate.Ancora più sicura. La principale novità introdotta dalla berlina riguarda unimportante implementazione dei sistemi di assistenza alla guida, grazie alladozione di serie del Co-Pilot360. Il pacchetto tecnologico offre le principali tecnologie Adas ...

New York attende settembre per la sfida Nixon vs Cuomo : Se a settembre ci fosse la vittoria della Nixon sarebbe la prima donna governatore apertamente gay dello stato di New York. Cynthia Ellen Nixon ex Miranda Hobes Cynthia Ellen Nixon è nata a New York il 9 aprile del 1966; l'attrice diventa famosa grazie alla serie televisiva Sex and the City in cui interpreta Miranda Hobbes nel ruolo dell'avvocato. Figlia unica di Anne Knoll e Walter Nixon, è stata legata a Danny Mozes, dalla loro unione sono ...

Banksy e le sue critiche sotto forma di opere d'arte tornano a New York : #Banksy ha ripreso a realizzare opere e, a distanza di 5 anni da "Banksy does #new York ", una serie di realizzazioni artistiche durate tutto un mese, torna nella grande mela per lasciare messaggi a ...