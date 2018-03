Facebook e il valore dei dati | la compravendita delle nostre vite

huffingtonpost

(Di martedì 20 marzo 2018) Negli ultimi giorni ha creato molto scalpore in tutto il mondo la notizia del furto deipersonali di oltre 50 milioni di utentiper opera di Cambridge Analytica, una società inglese che opera da tempo sul mercato dei Big Data e che è stata al centropolemiche per il ruolo di sostegno svolto a favore di Donald Trump durante la campagna per le presidenziali americane e a sostegno degli isolazionisti della Brexit.Quanto accaduto è ormai noto.Un ricercatore inglese, Aleksandr Kogan, riesce a ottenere l'accesso a 270mila profili da utentia cui viene chiesto il consenso per partecipare a una indagine a fronte del quale in seguito avrebbero ottenuto il loro profilo psicologico.Ciascuno degli utenti dicoinvolti ha utilizzato la app offerta dal professore Kogan usando le proprie credenziali, consentendo così a loro ...