Vincenzo De Luca | Querelo Di Maio Rinunci all' immunità Il leader M5S

Vincenzo De Luca : querelerò Di Maio : 15.48 Vincenzo De Luca ha annunciato su Facebook di aver dato mandato ai legali di querelare il leader di M5S Luigi Di Maio, che ha parlato di "politici assassini" della sua gente, riferendosi all' inchiesta sui rifiuti in cui è indagato il figlio Roberto De Luca. "Invito Di Maio- ha aggiunto il governatore campano - membro autorevole della casta a 15 mila euro al mese, a rinunciare all'immunità parlamentare. Gli rinnoveremo la richiesta ogni ...

Napoli - Vincenzo De Luca al giornalista di Fanpage : “Via - via la camorra da qui” : “Perché ci avete chiamato camorristi?”. “Via la camorra, via, via, qui solo persone civili”. Vincenzo De Luca torna ad attaccare Fanpage, testata giornalistica protagonista dell’inchiesta sui rifiuti in Campania. Dopo il lungo video postato su Facebook nel quale definiva il reportage “un’operazione camorristica e squadristica”, il giornalista del sito napoletano, Antonio Musella, ha chiesto conto ...

Marco Demarco - storico direttore del Corriere del Mezzogiorno : "Quella di Vincenzo De Luca tra i figli è l'icona di un sistema di potere sfacciato" : "Il sistema De Luca è peggiore di quello di Bassolino". Marco DeMarco, storico direttore del Corriere del Mezzogiorno e profondo conoscitore delle dinamiche del Sud Italia, non ha dubbi. "Il potere di De Luca è sempre stato tollerato perché l'efficienza prevaleva nel giudizio sul verticismo e sul cesarismo. Ma senza risultati non regge più".Dunque questo "sistema-De Luca" ha travalicato Salerno? Quanto è ...

Napoli - la minaccia di Vincenzo De Luca : “Da Fanpage operazione camorristica. Vi faremo ringoiare tutto” : “Aggressione mediatica pseudogiornalista contro di noi alla vigilia di una campagna elettorale delicata. Una operazione camorristica e squadristica che parte dal tema della gestione dei rifiuti”. Ha scelto il suo profilo Facebook Vincenzo De Luca per attaccare Fanpage e l’inchiesta giornalistica che ha portato alle dimissioni di Roberto De Luca, assessore al Bilancio del Comune di Salerno, secondogenito del governatore della ...

Sussurri e veleni sul lungomare di Salerno. De Luca jr. rimette le deleghe sotto l'occhio attento del padre Vincenzo. Renzi cauto - ma il caso monta nel Pd : Sul lungomare di Salerno soffia un vento gelido. Dopo due giorni a rispondere colpo su colpo ("Andremo avanti come un carro armato, vi faremo ringoiare tutto", scriveva appena ieri su Facebook), Vincenzo De Luca sceglie la strada del passo indietro del figlio. Ma non è una resa. Roberto comunica di aver presentato le dimissioni da assessore al Bilancio del Comune nella luccicante cornice del Grand Hotel di Salerno, sotto gli occhi attenti ...

Napoli - giornalista di Fanpage aggredita a comizio del Pd. Presenti Vincenzo De Luca e il figlio Roberto : La giornalista di Fanpage Gaia Bozza è stata aggredita da una donna durante un appuntamento elettorale del Partito democratico in un hotel del lungomare di Salerno. Un incontro al quale erano Presenti anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il figlio Roberto, che nella stessa occasione ha annunciato le proprie dimissioni da assessore al Bilancio del Comune di Salerno a seguito delle polemiche nate dai video pubblicati ...

Perquisizioni per De Luca jr - indagato per corruzione. Il padre Vincenzo : 'Sceneggiature impensabili' : Ma questo affaticherebbe troppo il mondo dell'informazione, l'importante è sparare la palla, quello che succede dopo non interessa nessuno". La perquisizione rientra nell'inchiesta della procura di ...

Campania : Bruno Cesario nuovo capo segreteria del governatore Vincenzo De Luca : Cesario, 51 anni, ex deputato con l'Ulivo e il Pd, e sottosegretario all'Economia nel governo Berlusconi nel 2011, e' stato candidato alle ultime Regionali con l'Udc a sostegno del candidato ...