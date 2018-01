Caos per lo sciopero dei Giudici di Pace

Regole cambiate e cordate Parlamentarie M5S nel Caos. Ma per Grillo è tutto regolare : Come previsto, anche stavolta le Parlamentarie a Cinque Stelle non fanno che mostrare (e dimostrare) tutti i limiti del Movimento Cinque Stelle e della piattaforma Rousseau.E non solo per i più che annunciati rallentamenti e disservizi del portale per votare. Per questo la Casaleggio associati che gestisce il funzionamento tecnico del "sistema operativo" del movimento ha provato a metterci una pezza, disabilitando tutte le ...

M5S : Caos per le Parlamentarie - 'Tutto previsto - esclusi non hanno requisiti' (2) : (AdnKronos) - Dallo staff del M5S spiegano però che non c'è nulla di 'anormale'. La presentazione della candidatura, dicono, rappresentava una "disponibilità" ma comunque doveva essere vagliata dal Movimento. Insomma le esclusioni riguardano soggetti che non avrebbero i requisiti per essere candidat

Basket - TOP 16 Eurocup 2018 : trasferte complicate per Reggio Emilia e Trento. Torino nel Caos ospita il Lietuvos : Le TOP 16 di Eurocup entrano nel vivo con la terza giornata. Un momento decisivo per le squadre italiane che si trovano tutte con un record di una vittoria e una sconfitta. La prima a scendere in campo sarà la Grissin Bon Reggio Emilia, che questo pomeriggio affronta i russi dello Unics Kazan, capolista del gruppo H e tra le principali candidate alla vittoria finale. Servirà davvero una grande prestazione in Russia alla formazione di Menetti per ...

Bologna - adesso è Caos totale : Verdi saluta - i tifosi protestano e ci sono intoppi per le alternative! : Il Bologna sta vivendo giorni caldissimi in chiave mercato e non solo. Dopo la sfuriata di ieri da parte dei tifosi che hanno chiesto spiegazioni a Donadoni in merito all’affare Verdi, oggi potrebbe essere il giorno dell’ufficialità del passaggio del calciatore al Napoli di Sarri. Ebbene, la società del presidente Saputo adesso deve dare una risposta forte sul mercato. I soldi per trovare un’alternativa d’alto livello non ...

Caos alle Hawaii per allarme attacco missilistico dalla Core del Nord. Poi la rassicurazione del governo - "era un errore" : Nella giornata di ieri, Sabato 13 Gennaio, quando in Italia era sera, gli abitanti delle isole Hawaii si sono visti recapitare messaggi sul proprio smartphone su un immediato attacco missilistico...

Usa - Caos alle Hawaii per un falso allarme missile : Usa, caos alle Hawaii per un falso allarme missile Messe in moto le operazioni di emergenza, ma le autorità poi hanno smentito: “Nessuno ci sta attaccando”. Ora dovranno spiegare come sia potuto accadere Continua a leggere L'articolo Usa, caos alle Hawaii per un falso allarme missile sembra essere il primo su NewsGo.

Caos Figc : Sibilia candidato forte. Ora si tratta per scelta unica : In corsa per la presidenza alle prossime elezioni federali del 29 gennaio anche Tommasi e Gravina. Blitz di Lotito: 12 club sono con me. Tra poche ore scade il termine per presentare le candidature

Caos ad Amici - per raid notturni sospesi in 4. E tutta la classe mandata a pulire le strade di Roma - TV/Radio - Spettacoli : Roma - Terremoto in casa Amici. Quattro dei giovani allievi del talent di Maria De Filippi sono stati sospesi dalla scuola di Canale 5. Al cantante Biondo e ai ballerini Filippo , Vittorio e Nicolas è ...

Milan-Inter : niente soldi per gestire San Siro. Stadio nel Caos : ... giustificando il fatto che, in nome del progresso della patria, Pechino ammetterà solo finanziamenti utili per la crescita dell'economia nazionale. E il calcio non è tra questi. Ecco allora che ...

Calciatori del Vicenza in sciopero - l’annuncio dell’Assocalciatori : è Caos attorno al club : “Richiamando quanto già esposto nel comunicato di ieri, 10 gennaio, l’Associazione Italiana Calciatori indice formalmente lo sciopero dei Calciatori del Vicenza Calcio S.p.a. per il giorno sabato 13 gennaio 2018. Nulla è cambiato, di fatto, dalla proclamazione dello stato d’agitazione: la società non ha ancora corrisposto alcunché e la nuova proprietà, anche nell’incontro svoltosi questa mattina, non ha manifestato alcuna volontà di pagare ...