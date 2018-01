Berlusconi da Giletti | ' La politica e i suoi professionisti mi fanno schifo'

Silvio Berlusconi/ Massimo Giletti intervista il leader di Forza Italia dopo la lite del 2012 (Non è l'Arena) : Silvio Berlusconi a Non è l'Arena: Massimo Giletti intervista il leader di Forza Italia dopo la lite del 2012. Il programma in vista delle elezioni politiche e le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:55:00 GMT)

A Non è l'Arena Massimo Giletti intervista Silvio Berlusconi - questa sera su La7 : Lo streaming della puntata di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Non è l'Arena, gli ospiti e i temi di stasera questa sera a Non è l'Arena il protagonista del faccia a ...

Massimo Giletti - la bomba : Silvio Berlusconi in studio domenica sera. Quella lite in Rai : Prevediamo (speriamo) scintille domani sera da Massimo Giletti . L'ospite d'onore è infatti Silvio Berlusconi , alle 20.30 a Non è l'Arena , su La7. La memoria va ovviamente a tre anni fa quando il ...

Ascolti tv - Silvio salva FazioBerlusconi tira più di Di Maio E "Le Iene" battono Massimo Giletti : Silvio Berlusconi supera in share Luigi Di Maio nell'ospitata a Che tempo che fa. Il Cavaliere salva Fabio Fazio dall'ennesima debacle negli Ascolti tv. Stabile Massimo Giletti su La7, ma fanno meglio Le Iene Segui su affaritaliani.it