Tina e Giorgio hanno preso in giro Maria de Filippi e fan? : Il dubbio che l'opinionista Tina Cipollari e il bel gabbiano fiorentino avessero una relazione era nell'aria già da diverso tempo ma sempre negato dai protagonisti. Gemma Galgani da anni innamorata di Giorgio Manetti aveva dichiarato senza mezzi termini che secondo lei Tina e Giorgio erano amanti. Tina infuriata aveva insultato la dama over, additandola come pazza. L'episodio che aveva fatto sospettare Gemma era sorto in riferimento ad alcune ...

Tina CIPOLLARI E GIORGIO MANETTI / È amore? Ecco l'indiscrezione sui loro incontri segreti (Uomini e donne) : TINA CIPOLLARI e GIORGIO MANETTI sono innamorati? Secondo Spy, l'opinionista e il cavaliere di Uomini e donne si sarebbero incontrati segretamente a Viterbo.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 08:36:00 GMT)

Tina Cipollari e Giorgio Manetti - incontri segreti a Viterbo : il gossip : Uomini e Donne, Tina Cipollari e Giorgio Manetti stanno insieme? News e gossip Gli ultimi gossip rischiano di far tremare il Trono Over di Uomini e Donne. Secondo quanto riporta il settimanale Spy nell’ultimo numero in edicola, Tina Cipollari e Giorgio Manetti si frequenterebbero in gran segreto. Certo, i due non hanno mai nascosto la […] L'articolo Tina Cipollari e Giorgio Manetti, incontri segreti a Viterbo: il gossip proviene da ...

UOMINI E DONNE - REGISTRAZIONE TRONO OVER/ Anticipazioni - Gemma : "Giorgio non si lascia andare a causa di Tina" : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del TRONO OVER di UOMINI e DONNE: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:25:00 GMT)

Gemma e Giorgio torneranno insieme? Tina Cipollari perché la detesta? Parla Maria De Filippi : Gemma Galgani–Giorgio Manetti–Tina Cipollari: un “triangolo” su cui la conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi, non può esimersi da alcune considerazioni. Gemma e Giorgio di nuovo insieme? L’opinione di Maria De Filippi La presentatrice di Canale 5, intervistata dal settimanale Chi, dice la sua sulla (ex) coppia Giorgio-Gemma: “Di nuovo insieme? Penso proprio […] L'articolo Gemma e Giorgio ...

UOMINI E DONNE / Anticipazioni - Gemma e Giorgio insieme nel 2018? Secondo Tina Cipollari... (Trono Over) : Nelle nuove puntate del Trono Over di UOMINI e DONNE, Gemma ha deciso di fare una sorpresa a Giorgio, facendogli trovare un regalo nel suo camerino. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 22:10:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma e Giorgio insieme a Natale? Tina ha un regalo "speciale" (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti insieme a Natale? Tina Cipollari intanto è pronta a fare un regalo "speciale" alla dama...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 07:05:00 GMT)

GEMMA E GIORGIO/ Uomini e donne - per Tina Cipollari si amano ma per Maria De Filippi... : Sarà Tina Cipollari a chiudere la puntata di oggi del trono over di Uomini e donne sancendo l'unione, solo ideale, di GIORGIO Manetti e GEMMA Galgani che balleranno insieme ancora una volta(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 14:46:00 GMT)

Gemma e Giorgio/ Uomini e donne - dalle lacrime al ballo alla sentenza di Tina Cipollari : si amano! : Sarà Tina Cipollari a chiudere la puntata di oggi del trono over di Uomini e donne sancendo l'unione, solo ideale, di Giorgio Manetti e Gemma Galgani che balleranno insieme ancora una volta(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 13:44:00 GMT)

"Tina Cipollari e Giorgio Manetti stanno insieme"? Lo scoop a Uomini e Donne : ROMA - Pare che Tina Cipollari sia di nuovo innamorata. La notizia che nelle ultime ore sta facendo il giro del web riguarda proprio la vamp di Uomini e Donne e la star del trono over Giorgio...

Uomini e Donne / Anticipazioni - Tina : 'Gemma e Giorgio si amano ancora!' (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over: Graziella Montanari furiosa sul web! Dopo lo schiaffo dato a Manfredo, la dama ne ha per tutti (Gemma e Giorgio compresi)!(Pubblicato il Fri, 08 Dec 2017 11:19:00 GMT)

Uomini e Donne : Gemma e Giorgio si amano - parla Tina : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Over: Gemma e Giorgio non convincono, le parole di Tina Nuova registrazione ricca di colpi di scena per il Trono Over di Uomini e Donne. Anziché parlare di Gemma Galgani, Maria De Filippi parte da Anna e l’amicizia con Giorgio. Dopo l’ultima puntata, lei ha comunicato di aver deciso di […] L'articolo Uomini e Donne: Gemma e Giorgio si amano, parla Tina proviene da Gossip e Tv.