Romain Bardet sul caso Froome | ‘Ciclismo ridicolo’

Ciclismo - Romain Bardet : “Se Froome non sarà squalificato - questo sport rischia di morire” : Il caso Chris Froome continua a tenere banco nel mondo del Ciclismo. Il britannico è risultato positivo al salbutamolo in un controllo effettuato all’ultima Vuelta a España, poi vinta dal corridore del team Sky. In tanti stanno esprimendo la propria opinione, in attesa del verdetto da parte della UCI su un’eventuale squalifica. Il francese Romain Bardet è stato l’ultimo a dire la sua, sulle pagine ...