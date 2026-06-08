La chioma dei cavalli

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La chioma dei cavalli' è 'Criniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C R I N I E R A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La chioma dei cavalli

La chioma dei cavalli Risposta: CRINIERA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C N E A

Inizia con: C

C Finisce con: A

Perchè la soluzione è Criniera? La criniera dei cavalli è la lunga, folta chioma che decora la loro testa. Quando il cavallo si muove, la criniera ondeggia al vento, aggiungendo grazia e fascino. È un tratto distintivo che rende ogni cavallo unico e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La chioma dei cavalli: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "La chioma dei cavalli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Criniera. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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