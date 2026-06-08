La chioma dei cavalli
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La chioma dei cavalli' è 'Criniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La chioma dei cavalli
- Risposta: CRINIERA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CNEA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Criniera? La criniera dei cavalli è la lunga, folta chioma che decora la loro testa. Quando il cavallo si muove, la criniera ondeggia al vento, aggiungendo grazia e fascino. È un tratto distintivo che rende ogni cavallo unico e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La chioma dei cavalli: risposta da 8 lettere
Quando la definizione "La chioma dei cavalli" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Criniera. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.