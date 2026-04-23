Una pista per corse di cavalli

Home / Soluzioni Cruciverba / Una pista per corse di cavalli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una pista per corse di cavalli' è 'Trotter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TROTTER

Perché la soluzione è Trotter? Il termine TROTTER si riferisce a una pista appositamente progettata per le corse di cavalli, dove gli animali si muovono con un passo particolare chiamato trotto. Questa pista permette ai cavalli di gareggiare in modo regolare e sicuro, garantendo un percorso lineare e adeguatamente preparato. La figura del TROTTER è fondamentale nel mondo delle corse ippiche, poiché rappresenta il luogo dove avvengono le competizioni più spettacolari. La pista, infatti, definisce le condizioni di gara e la qualità delle performance.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pista per corse di cavalli". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una pista per corse di cavalli nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Trotter

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una pista per corse di cavalli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pista per corse di cavalli" conferma che la soluzione 'Trotter' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Trotter

T Torino R Roma O Otranto T Torino T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pista per corse di cavalli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trotter' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un campo per le corse dei cavalliUn giramondo appiedatoCampo per le corse dei cavalliPista per corse di cavalliGli spettatori delle corse li puntano sui cavalliPista d allenamento per cavalliUn concorso sulle corse dei cavalli nato nel 1948Terreno erboso ove si disputano le corse dei cavalli