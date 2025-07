L ha il leone ma non la leonessa nei cruciverba: la soluzione è Criniera

CRINIERA

Curiosità e Significato di Criniera

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Criniera, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Criniera? La criniera è la folta chioma di peli che circonda il collo del leone maschio, simbolo di forza e regalità. A differenza della leonessa, priva di questa folta capigliatura, rappresenta il simbolo di potere e distinzione nel regno animale. È un tratto distintivo che rende il leone immediatamente riconoscibile e affascinante. La criniera, quindi, è molto più di una semplice pelliccia: è un vero e proprio simbolo di identità.

Come si scrive la soluzione Criniera

La definizione "L ha il leone ma non la leonessa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

R Roma

I Imola

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

