Può essere trainata da cani renne o cavalli

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Può essere trainata da cani renne o cavalli' è 'Slitta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLITTA

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Perché la soluzione è Slitta? Una slitta è un mezzo di trasporto leggero progettato per scivolare sulla neve o sul ghiaccio. Può essere trainata da animali come cani, renne o cavalli, sfruttando la loro forza per spostarsi in ambienti freddi e innevati. Questo veicolo tradizionale è utilizzato spesso nelle regioni artiche o in zone montuose durante l'inverno. La sua struttura semplice e funzionale permette di trasportare persone o merci in modo pratico e rapido. La slitta è un simbolo di tradizione e adattamento alle condizioni climatiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può essere trainata da cani renne o cavalli". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Può essere trainata da cani renne o cavalli nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Slitta

La soluzione associata alla definizione "Può essere trainata da cani renne o cavalli" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può essere trainata da cani renne o cavalli" conferma che la soluzione 'Slitta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Slitta

S Savona L Livorno I Imola T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può essere trainata da cani renne o cavalli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Slitta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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