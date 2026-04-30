Si dà in pasto ai cavalli

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si dà in pasto ai cavalli' è 'Biada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIADA

Perché la soluzione è Biada? La biada è un alimento somministrato ai cavalli per fornirgli le sostanze nutritive necessarie al loro benessere e al mantenimento della salute. Si tratta di un cereale, spesso costituito da avena, orzo o altri cereali, preparato e dato ai cavalli sotto forma di granaglie. Questo alimento aiuta a sostenere l’energia e favorisce il recupero muscolare, specialmente durante il lavoro o le fasi di riposo. La biada rappresenta una delle principali fonti di nutrimento per questi animali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dà in pasto ai cavalli". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Si dà in pasto ai cavalli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Biada

La definizione "Si dà in pasto ai cavalli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dà in pasto ai cavalli" conferma che la soluzione 'Biada' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Biada

B Bologna I Imola A Ancona D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dà in pasto ai cavalli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Biada' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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