Il noto poeta greco de La chioma di Berenice

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il noto poeta greco de La chioma di Berenice' è 'Callimaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALLIMACO

Perché la soluzione è Callimaco? Callimaco, poeta greco antico, è famoso per aver scritto versi raffinati e complessi che esplorano temi come l’amore e la bellezza. La sua poesia si distingue per l’uso di immagini suggestive e un linguaggio ricercato, che catturano l’attenzione del lettore e lo coinvolgono emotivamente. Le sue opere sono considerate tra le più eleganti della letteratura ellenistica, dimostrando un talento unico nel trasmettere sensazioni profonde.

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Il noto poeta greco de La chioma di Berenice nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Callimaco

Se la definizione "Il noto poeta greco de La chioma di Berenice" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Callimaco'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il noto poeta greco de La chioma di Berenice

Il noto poeta greco de La chioma di Berenice Risposta: CALLIMACO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

C Como A Ancona L Livorno L Livorno I Imola M Milano A Ancona C Como O Otranto

La soluzione 'Callimaco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il noto poeta greco de La chioma di Berenice". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.