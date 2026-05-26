Il noto poeta greco de La chioma di Berenice
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SOLUZIONE: CALLIMACO
Perché la soluzione è Callimaco? Callimaco, poeta greco antico, è famoso per aver scritto versi raffinati e complessi che esplorano temi come l’amore e la bellezza. La sua poesia si distingue per l’uso di immagini suggestive e un linguaggio ricercato, che catturano l’attenzione del lettore e lo coinvolgono emotivamente. Le sue opere sono considerate tra le più eleganti della letteratura ellenistica, dimostrando un talento unico nel trasmettere sensazioni profonde.
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Il noto poeta greco de La chioma di Berenice nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Callimaco
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il noto poeta greco de La chioma di Berenice
- Risposta: CALLIMACO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Callimaco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il noto poeta greco de La chioma di Berenice". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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