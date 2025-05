Attrezzo per pressare il foraggio destinato ai cavalli nei cruciverba: la soluzione è Schiacciabiade

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Attrezzo per pressare il foraggio destinato ai cavalli' è 'Schiacciabiade'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHIACCIABIADE

Curiosità e Significato di "Schiacciabiade"

La parola Schiacciabiade è una soluzione di 14 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Schiacciabiade.

La schiacciabibande è un attrezzo utilizzato in agricoltura per compattare il foraggio, come fieno o paglia, rendendolo più facile da maneggiare e conservare. Questo strumento è particolarmente utile per garantire che il foraggio destinato ai cavalli sia ben pressato e privo di spazi d'aria, evitando deterioramenti.

Come si scrive la soluzione: Schiacciabiade

Non riesci a risolvere la definizione "Attrezzo per pressare il foraggio destinato ai cavalli"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

B Bologna

I Imola

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

