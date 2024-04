La definizione e la soluzione di 6 lettere: Più è potente più cavalli ha. MOTORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il motore è un dispositivo capace di trasformare una sorgente di energia, che può essere in forma chimica (in presenza di un combustibile), elettrica o termica, in un'energia meccanica o lavoro meccanico continui (i dispositivi capaci di questa trasformazione in modo impulsivo e discontinuo sono detti attuatori; muscoli piezoelettrici, elettrovalvole, relè ecc.), tipicamente impiegato in ambito applicativo con finalità di propulsione per veicoli di vario tipo.

motore m sing

in grado di procurare un moto un movimento da cui deriva

Sostantivo

motore ( approfondimento) m (pl.: motori)

(tecnologia) macchina in grado di trasformare energia in lavoro oppure in energia meccanica in particolare congegno che trasforma la combustione di un carburante in energia meccanica per far muovere un mezzo di trasporto il motore del camion, della moto, dell'auto, dell'aeroplano, della nave motore termico: dispositivo che trasforma calore in energia meccanica (informatica) motore di ricerca: servizio su Internet che può essere utilizzato per la ricerca di informazioni motore potenziato: con più cavalli... quindi più potenza

Sillabazione

mo | tó | re

Pronuncia

IPA: /mo'tore/

Etimologia / Derivazione

dal latino motore(m), derivato dal participio motum del verbo moveo ossia "muovere"; significa dunque "ciò che muove"

Sinonimi

macchina motrice, motrice, meccanismo propulsore, propulsore

( filosofia ) causa prima

causa prima ( senso figurato ) motivo, motivazione, causa, ragione, origine, movente, spinta stimolo, impulso, origine

motivo, motivazione, causa, ragione, origine, movente, spinta stimolo, impulso, origine veicolo a motore

( senso figurato ) promotore, fautore

promotore, fautore ( regionale ) , ( familiare ) motocicletta, moto

, motocicletta, moto motore a scoppio

(aeronautica) motore a reazione

Contrari

traino

(senso figurato) blocco, impedimento, ostacolo

Parole derivate

automotore, bimotore, micromotore, motore di ricerca, motorista, quadrimotore, trimotore

Proverbi e modi di dire