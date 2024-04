La Soluzione ♚ Il trascinatore di un partito politico

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il trascinatore di un partito politico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LEADER

Curiosità su Il trascinatore di un partito politico: Stato un politico, giornalista ed economista italiano, tra i più influenti e popolari dirigenti comunisti della storia mondiale, che guidò il partito comunista... Leader – persona di riferimento o al comando Leader – partner che guida il ballo in una danza di coppia Leader – in finanza e statistica: un asset il cui prezzo reagendo al mercato si muove più velocemente di altri (che presentano maggior ritardo o lag) Leader – canale di plasma caldo e fortemente conduttivo associato ad un processo di dielectric breakdown dentro un gas durante la formazione di una scarica elettrica. Leader – una città nel Saskatchewan del sud-ovest in Canada Leader – personaggio dei fumetti Marvel Comics Leader – programma televisivo di Lucia Annunziata Leader – locomotiva disegnata da Oliver Bulleid Leader – filo di ...

