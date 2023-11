La definizione e la soluzione di: Lo storico greco dell Anabasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

anabasi, dello storico greco senofonte; anabasi di alessandro, dello storico romano arriano, scritto in greco e concernente alessandro magno; anabasi... Senofonte, figlio di Grillo del demo di Erchia (in greco antico: ef, Xenophôn; Atene, 430/425 a.C. circa – Corinto, 355 a.C. circa), è stato uno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

