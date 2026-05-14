Storico edificio di Bergamo

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Storico edificio di Bergamo' è 'Cappella Colleoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPPELLA COLLEONI

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Perché la soluzione è Cappella Colleoni? La Cappella Colleoni è un antico edificio situato nella città di Bergamo, noto per la sua importanza storica e artistica. Costruita nel XV secolo, rappresenta un esempio significativo dell'architettura rinascimentale e riflette il prestigio della famiglia Colleoni. La sua struttura presenta dettagli decorativi raffinati e una facciata imponente che testimoniano l'abilità degli artigiani dell'epoca. La cappella si trova all’interno della più ampia chiesa di Santa Maria Maggiore, attirando numerosi visitatori interessati al patrimonio culturale locale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Storico edificio di Bergamo". La risposta di 16 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Storico edificio di Bergamo nei cruciverba: la soluzione di 16 lettere è Cappella Colleoni

Questa pagina è dedicata alla definizione "Storico edificio di Bergamo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Storico edificio di Bergamo" conferma che la soluzione 'Cappella Colleoni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Cappella Colleoni

C Como A Ancona P Padova P Padova E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona C Como O Otranto L Livorno L Livorno E Empoli O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Storico edificio di Bergamo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cappella Colleoni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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