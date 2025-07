La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Era il partito di Ugo La Malfa' è 'Pri' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRI

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Era un partito di sinistraEra un partito di centroEra il partito di Enrico BerlinguerEra il partito di Sandro Pertini e Bettino CraxiEra il partito di Spadolini

Se ti sei imbattuto nella definizione "Era il partito di Ugo La Malfa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

I Imola

