Lo Stato che ha come emblema una foglia d acero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato che ha come emblema una foglia d acero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CANADA

Significato/Curiosità : Lo Stato che ha come emblema una foglia d acero

Il Canada è lo Stato che ha come emblema una foglia d'acero. L'emblematica foglia d'acero è un simbolo nazionale del Canada, riconosciuto in tutto il mondo come un'icona del paese. La foglia d'acero è presente sulla bandiera canadese e rappresenta l'identità nazionale, la diversità culturale e l'appartenenza al paese. Questo simbolo è ampiamente associato al Canada e alla sua ricchezza naturale, poiché gli aceri sono diffusi in tutto il territorio canadese e le loro foglie, con il loro distintivo profilo a forma di mano, offrono uno spettacolo mozzafiato durante l'autunno, quando si tingono di meravigliosi toni di rosso e arancione.

