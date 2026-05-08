Estromesso dal partito

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Estromesso dal partito' è 'Espulso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESPULSO

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Perché la soluzione è Espulso? Quando una persona viene allontanata dal proprio partito, si dice che è stata espulsa. Questo termine indica un provvedimento che esclude definitivamente un membro dalla struttura politica, spesso a seguito di comportamenti ritenuti inappropriati o contrari alle regole interne. Essere espulsi comporta la perdita di ogni diritto associato alla partecipazione alla vita del partito. La decisione di espulsione può essere presa dal gruppo dirigente o dall’assemblea, e rappresenta un tentativo di mantenere l’integrità dell’organizzazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Estromesso dal partito". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Estromesso dal partito nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Espulso

Quando la definizione "Estromesso dal partito" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Estromesso dal partito" conferma che la soluzione 'Espulso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Espulso

E Empoli S Savona P Padova U Udine L Livorno S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Estromesso dal partito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Espulso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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