Sono dette anche Fabacee

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sono dette anche Fabacee' è 'Leguminose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L E G U M I N O S E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sono dette anche Fabacee

Sono dette anche Fabacee Risposta: LEGUMINOSE

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 5

5 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: L U O E

Inizia con: L

L Finisce con: E

Perchè la soluzione è Leguminose? Le leguminose sono piante che producono semi racchiusi in baccelli, molto apprezzate in cucina per le loro proprietà nutrienti. Sono un alimento versatile, spesso usato in zuppe, insalate e piatti tradizionali, portando colore e sapore a molte ricette quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono dette anche Fabacee: risposta da 10 lettere

La soluzione associata alla definizione "Sono dette anche Fabacee" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Leguminose. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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