Sono dette anche Fabacee

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sono dette anche Fabacee' è 'Leguminose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LEGUMINOSE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sono dette anche Fabacee
  • Risposta: LEGUMINOSE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    LUOE
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Leguminose? Le leguminose sono piante che producono semi racchiusi in baccelli, molto apprezzate in cucina per le loro proprietà nutrienti. Sono un alimento versatile, spesso usato in zuppe, insalate e piatti tradizionali, portando colore e sapore a molte ricette quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sono dette anche Fabacee: risposta da 10 lettere

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