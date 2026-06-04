Sono dette anche Fabacee
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sono dette anche Fabacee' è 'Leguminose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sono dette anche Fabacee
- Risposta: LEGUMINOSE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: LUOE
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Leguminose? Le leguminose sono piante che producono semi racchiusi in baccelli, molto apprezzate in cucina per le loro proprietà nutrienti. Sono un alimento versatile, spesso usato in zuppe, insalate e piatti tradizionali, portando colore e sapore a molte ricette quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sono dette anche Fabacee: risposta da 10 lettere
La soluzione associata alla definizione "Sono dette anche Fabacee" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Leguminose. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.