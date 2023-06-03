Così sono dette le 12 rocce del Port Campbell Park

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Così sono dette le 12 rocce del Port Campbell Park' è 'Apostoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APOSTOLI

Perché la soluzione è Apostoli? Le dodici rocce del Port Campbell Park sono conosciute anche come gli Apostoli, un insieme di formazioni rocciose imponenti che si ergono lungo la costa vittoriana. Queste strutture naturali sono state modellate dall’erosione nel corso di migliaia di anni, creando un paesaggio unico e suggestivo. La loro posizione, in mare aperto, contribuisce a conferire un’immagine di maestosità e resistenza. La denominazione richiama la loro presenza simbolica, come se fossero degli apostoli che vegliano sulla costa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così sono dette le 12 rocce del Port Campbell Park". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Così sono dette le 12 rocce del Port Campbell Park nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Apostoli

La soluzione associata alla definizione "Così sono dette le 12 rocce del Port Campbell Park" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così sono dette le 12 rocce del Port Campbell Park" conferma che la soluzione 'Apostoli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Apostoli

A Ancona P Padova O Otranto S Savona T Torino O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così sono dette le 12 rocce del Port Campbell Park" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Apostoli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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