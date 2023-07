Le piante come il fagiolo e il pisello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le piante come il fagiolo e il pisello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LEGUMINOSE

Le piante leguminose come il fagiolo e il pisello appartengono alla famiglia delle Fabaceae e sono ampiamente coltivate in tutto il mondo. Sono caratterizzate dalla capacità di fissare l'azoto atmosferico nel terreno attraverso una relazione simbiotica con batteri specializzati chiamati rizobi. Questa capacità di fissazione dell'azoto rende le piante leguminose particolarmente utili nell'agricoltura sostenibile, in quanto riducono la necessità di fertilizzanti azotati sintetici. Inoltre, le leguminose sono fonte di proteine vegetali di alta qualità, fibre, vitamine e minerali. La loro coltivazione favorisce la biodiversità e l'equilibrio degli ecosistemi agricoli, e contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura convenzionale.

