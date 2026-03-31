Così sono dette le lenti a contatto

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Così sono dette le lenti a contatto' è 'Corneali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORNEALI

Perché la soluzione è Corneali? Le corneali sono dispositivi ottici che si posizionano direttamente sulla superficie dell'occhio, sopra la cornea, per modificare o migliorare la visione. Queste lenti a contatto corneali sono realizzate con materiali flessibili e trasparenti, progettate per adattarsi alla forma dell'occhio e permettere un'ottima visibilità senza l'uso di occhiali. Sono spesso utilizzate per correggere problemi di rifrazione come miopia, ipermetropia e astigmatismo, offrendo una soluzione pratica e discreta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così sono dette le lenti a contatto". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Così sono dette le lenti a contatto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Corneali

Se la definizione "Così sono dette le lenti a contatto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così sono dette le lenti a contatto" conferma che la soluzione 'Corneali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Corneali

C Como O Otranto R Roma N Napoli E Empoli A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così sono dette le lenti a contatto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Corneali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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