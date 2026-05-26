Come le cose dette e ridette

Anna Gallo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Come le cose dette e ridette' è 'Trite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRITE

Perchè la soluzione è Trite? Trite descrive tutto ciò che si ripete spesso, senza novità o entusiasmo. È come ascoltare sempre le stesse parole, senza mai cambiare tono o contenuto. Questa ripetitività può rendere le conversazioni monotone e poco coinvolgenti, lasciando un senso di déjà vu. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Come le cose dette e ridette nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Trite

In presenza della definizione "Come le cose dette e ridette", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Trite'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Come le cose dette e ridette
  • Risposta: TRITE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: T____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

T Torino
R Roma
I Imola
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Trite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Come le cose dette e ridette". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con dette: Così sono dette le lenti a contatto 

Con ridette: Dette e ridette 