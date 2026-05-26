Come le cose dette e ridette

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Come le cose dette e ridette' è 'Trite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRITE

Perchè la soluzione è Trite? Trite descrive tutto ciò che si ripete spesso, senza novità o entusiasmo. È come ascoltare sempre le stesse parole, senza mai cambiare tono o contenuto. Questa ripetitività può rendere le conversazioni monotone e poco coinvolgenti, lasciando un senso di déjà vu. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Come le cose dette e ridette nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Trite

In presenza della definizione "Come le cose dette e ridette", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Trite'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Come le cose dette e ridette

Come le cose dette e ridette Risposta: TRITE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: T____

T____ Inizia con: T

T Finisce con: E

Le 5 lettere della soluzione

T Torino R Roma I Imola T Torino E Empoli

La soluzione 'Trite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Come le cose dette e ridette". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.