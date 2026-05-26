Come le cose dette e ridette
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Come le cose dette e ridette' è 'Trite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TRITE
Perchè la soluzione è Trite? Trite descrive tutto ciò che si ripete spesso, senza novità o entusiasmo. È come ascoltare sempre le stesse parole, senza mai cambiare tono o contenuto. Questa ripetitività può rendere le conversazioni monotone e poco coinvolgenti, lasciando un senso di déjà vu. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Come le cose dette e ridette nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Trite
In presenza della definizione "Come le cose dette e ridette", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Trite'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Come le cose dette e ridette
- Risposta: TRITE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: T____
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Trite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Come le cose dette e ridette". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Dette e ridette Indica cose già dette Evita di ripetere cose dette Apprezzano le cose terrene Tutti gli esseri viventi e le cose inanimate
Altre definizioni collegate
Con dette: Così sono dette le lenti a contatto
Con ridette: Dette e ridette