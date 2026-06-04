Quello elettrico non manca nei gruppi rock

Luca Bianchi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quello elettrico non manca nei gruppi rock' è 'Basso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BASSO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Quello elettrico non manca nei gruppi rock
  • Risposta: BASSO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    BSO
  • Inizia con: B
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Basso? Nel mondo del rock, il basso elettrico dà profondità e ritmo alle canzoni. È uno strumento che si fa sentire sotto le note principali, creando un'armonia che coinvolge ascoltatori e musicisti. La sua presenza è fondamentale per mantenere il groove energico e coinvolgente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quello elettrico non manca nei gruppi rock: risposta da 5 lettere

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