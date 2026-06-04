Quello elettrico non manca nei gruppi rock
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quello elettrico non manca nei gruppi rock' è 'Basso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Quello elettrico non manca nei gruppi rock
- Risposta: BASSO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: BSO
- Inizia con: B
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Basso? Nel mondo del rock, il basso elettrico dà profondità e ritmo alle canzoni. È uno strumento che si fa sentire sotto le note principali, creando un'armonia che coinvolge ascoltatori e musicisti. La sua presenza è fondamentale per mantenere il groove energico e coinvolgente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Quello elettrico non manca nei gruppi rock: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "Quello elettrico non manca nei gruppi rock", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Basso. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.