Quello elettrico non manca nei gruppi rock

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quello elettrico non manca nei gruppi rock' è 'Basso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B A S S O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Quello elettrico non manca nei gruppi rock

Quello elettrico non manca nei gruppi rock Risposta: BASSO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: B S O

Inizia con: B

B Finisce con: O

Perchè la soluzione è Basso? Nel mondo del rock, il basso elettrico dà profondità e ritmo alle canzoni. È uno strumento che si fa sentire sotto le note principali, creando un'armonia che coinvolge ascoltatori e musicisti. La sua presenza è fondamentale per mantenere il groove energico e coinvolgente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Quello elettrico non manca nei gruppi rock: risposta da 5 lettere

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