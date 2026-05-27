Tiene il cavo elettrico lontano dal traliccio
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tiene il cavo elettrico lontano dal traliccio' è 'Isolatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ISOLATORE
Perchè la soluzione è Isolatore? Un isolatore è un componente che impedisce al cavo elettrico di toccare il traliccio, mantenendo la sicurezza e prevenendo cortocircuiti. Si utilizza per garantire che l’energia fluisca correttamente senza rischi di contatto indesiderato tra i fili e le strutture di sostegno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Tiene il cavo elettrico lontano dal traliccio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Isolatore
Quando la definizione "Tiene il cavo elettrico lontano dal traliccio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Isolatore'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Tiene il cavo elettrico lontano dal traliccio
- Risposta: ISOLATORE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: I________
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Isolatore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tiene il cavo elettrico lontano dal traliccio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: È dentro il cavo elettrico Cavo che tiene ferma la nave Le tiene il fantino L arciere la tiene sulle spalle Una bottiglia che tiene caldo
Altre definizioni collegate
Con tiene: Vi si tiene annualmente il Salone Internazionale del libro
Con elettrico: Il bottone da premere in un apparecchio elettrico
Con lontano: Lontano ascendente