Tiene il cavo elettrico lontano dal traliccio

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tiene il cavo elettrico lontano dal traliccio' è 'Isolatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISOLATORE

Perchè la soluzione è Isolatore? Un isolatore è un componente che impedisce al cavo elettrico di toccare il traliccio, mantenendo la sicurezza e prevenendo cortocircuiti. Si utilizza per garantire che l’energia fluisca correttamente senza rischi di contatto indesiderato tra i fili e le strutture di sostegno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tiene il cavo elettrico lontano dal traliccio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Isolatore

Quando la definizione "Tiene il cavo elettrico lontano dal traliccio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Isolatore'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Tiene il cavo elettrico lontano dal traliccio

Tiene il cavo elettrico lontano dal traliccio Risposta: ISOLATORE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: I________

I________ Inizia con: I

I Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

I Imola S Savona O Otranto L Livorno A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

La soluzione 'Isolatore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tiene il cavo elettrico lontano dal traliccio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.