Il bottone da premere in un apparecchio elettrico

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il bottone da premere in un apparecchio elettrico' è 'Pulsante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PULSANTE

Perché la soluzione è Pulsante? Il pulsante è un elemento fondamentale negli apparecchi elettrici, poiché permette di attivarli o disattivarli con facilità. Si tratta di un componente che, una volta premuto, invia un segnale al circuito interno, avviando o interrompendo il funzionamento dell’apparecchio stesso. La sua progettazione deve garantire semplicità d’uso e sicurezza, evitando attivazioni involontarie. La presenza del pulsante è essenziale per il controllo diretto e immediato di dispositivi di vario tipo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il bottone da premere in un apparecchio elettrico". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il bottone da premere in un apparecchio elettrico nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pulsante

Se la definizione "Il bottone da premere in un apparecchio elettrico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il bottone da premere in un apparecchio elettrico" conferma che la soluzione 'Pulsante' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pulsante

P Padova U Udine L Livorno S Savona A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il bottone da premere in un apparecchio elettrico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pulsante' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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