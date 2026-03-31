Quel che manca tra due cose che stanno per urtarsi

Anna Spiotta | 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quel che manca tra due cose che stanno per urtarsi' è 'Pelo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PELO

Perché la soluzione è Pelo? Il pelo rappresenta il sottile strato di peli che si trova tra due superfici vicine, spesso in zone dove si avvicinano o sfiorano. Questa presenza può contribuire a ridurre l'attrito e proteggere le parti sottostanti da eventuali danni. Quando due elementi si avvicinano troppo, il pelo funge da barriera intermedia, creando uno spazio di separazione naturale. La sua funzione è fondamentale nel mantenere equilibrio e protezione tra le superfici che si stanno per urtare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quel che manca tra due cose che stanno per urtarsi". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Quel che manca tra due cose che stanno per urtarsi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pelo

La definizione "Quel che manca tra due cose che stanno per urtarsi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quel che manca tra due cose che stanno per urtarsi" conferma che la soluzione 'Pelo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pelo

P Padova
E Empoli
L Livorno
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quel che manca tra due cose che stanno per urtarsi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pelo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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