Quel che manca nella testa di certi svitati

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quel che manca nella testa di certi svitati' è 'Rotella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROTELLA

Perché la soluzione è Rotella? La rotella rappresenta spesso quel dettaglio mancante che completa un meccanismo o una mente. In modo figurato, si riferisce a qualcosa che manca nella testa di certi svitati, ovvero un elemento essenziale per far funzionare correttamente il loro pensiero o comportamento. Quando una persona sembra priva di questa componente, può apparire confusa o incapace di ragionare in modo coerente. La rotella diventa quindi un simbolo di quel pezzo mancante che permette di far funzionare tutto al meglio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quel che manca nella testa di certi svitati". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Quel che manca nella testa di certi svitati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rotella

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quel che manca nella testa di certi svitati" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quel che manca nella testa di certi svitati" conferma che la soluzione 'Rotella' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rotella

R Roma O Otranto T Torino E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quel che manca nella testa di certi svitati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rotella' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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