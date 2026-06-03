Frutto secco come quello dell acero

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Frutto secco come quello dell acero' è 'Samara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A M A R A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Frutto secco come quello dell acero

Frutto secco come quello dell acero Risposta: SAMARA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S M A

Inizia con: S

S Finisce con: A

Perchè la soluzione è Samara? Una samara è un frutto secco che si stacca dall'albero portando con sé il seme. Ha una forma particolare che permette di volare lontano grazie alle ali naturali, facilitando la dispersione e la crescita di nuove piante. È un esempio di adattamento della natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Frutto secco come quello dell acero: risposta da 6 lettere

La definizione "Frutto secco come quello dell acero" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Samara. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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