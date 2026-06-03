Frutto secco come quello dell acero
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Frutto secco come quello dell acero' è 'Samara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Frutto secco come quello dell acero
- Risposta: SAMARA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SMA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Samara? Una samara è un frutto secco che si stacca dall'albero portando con sé il seme. Ha una forma particolare che permette di volare lontano grazie alle ali naturali, facilitando la dispersione e la crescita di nuove piante. È un esempio di adattamento della natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Frutto secco come quello dell acero: risposta da 6 lettere
La definizione "Frutto secco come quello dell acero" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Samara. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.