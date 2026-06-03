È famoso quello di Moncalieri

Alessia Mogevero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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PROCLAMA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: È famoso quello di Moncalieri
  • Risposta: PROCLAMA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PCAA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Proclama? A Moncalieri, quando si parla di un proclama, si intende un messaggio ufficiale che viene annunciato pubblicamente. È un modo per comunicare decisioni importanti o informazioni di interesse generale, spesso trasmesso con forza e chiarezza per raggiungere tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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È famoso quello di Moncalieri: risposta da 8 lettere

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