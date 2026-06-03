Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio' è 'Filtro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F I L T R O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio

Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio Risposta: FILTRO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: F L O

Inizia con: F

F Finisce con: O

Perchè la soluzione è Filtro? Il meccanico consiglia di cambiare il filtro dell’olio per garantire un funzionamento ottimale del motore. Questa semplice operazione aiuta a mantenere il veicolo in buone condizioni e a prevenire eventuali problemi futuri. È una manutenzione importante e da non trascurare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio: risposta da 6 lettere

Se la definizione "Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Filtro. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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