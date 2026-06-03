Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio

Alessia Mogavero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio' è 'Filtro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FILTRO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio
  • Risposta: FILTRO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FLO
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Filtro? Il meccanico consiglia di cambiare il filtro dell’olio per garantire un funzionamento ottimale del motore. Questa semplice operazione aiuta a mantenere il veicolo in buone condizioni e a prevenire eventuali problemi futuri. È una manutenzione importante e da non trascurare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio: risposta da 6 lettere

Se la definizione "Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Filtro. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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