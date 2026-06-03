Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio' è 'Filtro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio
- Risposta: FILTRO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: FLO
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Filtro? Il meccanico consiglia di cambiare il filtro dell’olio per garantire un funzionamento ottimale del motore. Questa semplice operazione aiuta a mantenere il veicolo in buone condizioni e a prevenire eventuali problemi futuri. È una manutenzione importante e da non trascurare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Il meccanico suggerisce di sostituire quello dell olio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Filtro. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.