Vi è un progetto che attende di essere messo in atto

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi è un progetto che attende di essere messo in atto' è 'Standby'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

STANDBY

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Vi è un progetto che attende di essere messo in atto
  • Risposta: STANDBY
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SNDY
  • Inizia con: S
  • Finisce con: Y

Perchè la soluzione è Standby? Quando un progetto è pronto per essere avviato, si utilizza spesso l'indicazione standby. Questo termine segnala che tutto è in attesa di essere attivato, senza ulteriori azioni immediate. È un modo per prepararsi a passare alla fase successiva senza fretta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vi è un progetto che attende di essere messo in atto: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vi è un progetto che attende di essere messo in atto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Standby. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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