Vi è un progetto che attende di essere messo in atto
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi è un progetto che attende di essere messo in atto' è 'Standby'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vi è un progetto che attende di essere messo in atto
- Risposta: STANDBY
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 1
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SNDY
- Inizia con: S
- Finisce con: Y
Perchè la soluzione è Standby? Quando un progetto è pronto per essere avviato, si utilizza spesso l'indicazione standby. Questo termine segnala che tutto è in attesa di essere attivato, senza ulteriori azioni immediate. È un modo per prepararsi a passare alla fase successiva senza fretta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vi è un progetto che attende di essere messo in atto: risposta da 7 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Vi è un progetto che attende di essere messo in atto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Standby. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.