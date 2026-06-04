Vi è un progetto che attende di essere messo in atto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi è un progetto che attende di essere messo in atto' è 'Standby'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S T A N D B Y

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vi è un progetto che attende di essere messo in atto

Vi è un progetto che attende di essere messo in atto Risposta: STANDBY

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 1

1 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S N D Y

Inizia con: S

S Finisce con: Y

Perchè la soluzione è Standby? Quando un progetto è pronto per essere avviato, si utilizza spesso l'indicazione standby. Questo termine segnala che tutto è in attesa di essere attivato, senza ulteriori azioni immediate. È un modo per prepararsi a passare alla fase successiva senza fretta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vi è un progetto che attende di essere messo in atto: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vi è un progetto che attende di essere messo in atto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Standby. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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