La pausa del computer nei cruciverba: la soluzione è Standby

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La pausa del computer' è 'Standby'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STANDBY

Curiosità e Significato di Standby

Perché la soluzione è Standby? Standby indica lo stato di attesa di un computer o di un dispositivo elettronico, che resta acceso ma in modo ridotto, pronto a riprendere l’attività in breve tempo. È come una pausa silenziosa tra due azioni, permettendo di risparmiare energia senza spegnere completamente il sistema. Quindi, quando il computer è in standby, si prepara a tornare operativo in pochi istanti.

Come si scrive la soluzione Standby

Stai cercando la risposta alla definizione "La pausa del computer"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

B Bologna

Y Yacht

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A O T E P S O P T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APPETITOSO" APPETITOSO

