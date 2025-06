Un suggerimento che può essere messo ai voti nei cruciverba: la soluzione è Proposta

Home / Soluzioni Cruciverba / Un suggerimento che può essere messo ai voti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un suggerimento che può essere messo ai voti' è 'Proposta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROPOSTA

Curiosità e Significato di Proposta

Vuoi sapere di più su Proposta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Proposta.

Perché la soluzione è Proposta? Una proposta è un’idea o un suggerimento che viene presentato per essere valutato o approvato da altri. Può riguardare progetti, decisioni o cambiamenti, ed è spesso messo ai voti per capire se è condiviso o meno dal gruppo. In sostanza, rappresenta un invito a partecipare e contribuire al processo decisionale collettivo. È uno strumento fondamentale per coinvolgere e ascoltare le opinioni di tutti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può essere accettataPuò essere d acquistoLa si mette ai votiChe può essere messo insiemeQuella estrema può essere impartita ai moribondiPuò essere carpiato o avvitato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Proposta

La definizione "Un suggerimento che può essere messo ai voti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

O Otranto

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I N V L I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INVOLTI" INVOLTI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.