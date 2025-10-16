Passano lente quando si attende nei cruciverba: la soluzione è Ore
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Passano lente quando si attende' è 'Ore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ORE
Curiosità e Significato di Ore
Non fermarti alla soluzione! Conosci Ore più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ore.
Come si scrive la soluzione Ore
Se "Passano lente quando si attende" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 3 lettere della soluzione Ore:
