È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate' è 'Dignità Di Stampa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIGNITÀ DI STAMPA

La risposta Dignità Di Stampa è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Dignità Di Stampa? La dignità di stampa è un riconoscimento attribuito alle tesi che si distinguono per l’originalità, l’approfondimento e la qualità della ricerca. Questo premio permette alle pubblicazioni di essere considerate ufficialmente meritevoli di diffusione, garantendo così un’attenzione speciale da parte della comunità accademica e del pubblico. La dignità di stampa valorizza gli studi che apportano contributi significativi nel loro campo, assicurando che siano divulgati con il rispetto e la considerazione dovuti.

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È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Dignità Di Stampa

Per risolvere la definizione "È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dignità Di Stampa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate

È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate Risposta: DIGNITÀ DI STAMPA

Lunghezza: 15 lettere

15 lettere Schema parole: 7-2-6

7-2-6 Schema utile: D______ __ ______

D______ __ ______ Inizia con: D

D Finisce con: A

Le 15 lettere della soluzione

D Domodossola I Imola G Genova N Napoli I Imola T Torino À - D Domodossola I Imola S Savona T Torino A Ancona M Milano P Padova A Ancona

La soluzione 'Dignità Di Stampa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.