È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate
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SOLUZIONE: DIGNITÀ DI STAMPA
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Perché la soluzione è Dignità Di Stampa? La dignità di stampa è un riconoscimento attribuito alle tesi che si distinguono per l’originalità, l’approfondimento e la qualità della ricerca. Questo premio permette alle pubblicazioni di essere considerate ufficialmente meritevoli di diffusione, garantendo così un’attenzione speciale da parte della comunità accademica e del pubblico. La dignità di stampa valorizza gli studi che apportano contributi significativi nel loro campo, assicurando che siano divulgati con il rispetto e la considerazione dovuti.
È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Dignità Di Stampa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate
- Risposta: DIGNITÀ DI STAMPA
- Lunghezza: 15 lettere
- Schema parole: 7-2-6
- Schema utile: D______ __ ______
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Le 15 lettere della soluzione
La soluzione 'Dignità Di Stampa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È riconosciuta alle tesi meritevoli di essere pubblicate". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Altre definizioni collegate
Con riconosciuta: Invalidità riconosciuta dallo Stato al 100%
Con meritevoli: Lode premio a poliziotti meritevoli
Con essere: Possono essere di merito o musicali