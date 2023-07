Vi è messo sotto chi subisce pressioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi è messo sotto chi subisce pressioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TORCHIO

Significato/Curiosita : Vi e messo sotto chi subisce pressioni

Ventilatori (per pressioni di poco superiori a quella atmosferica), soffianti (per pressioni moderate) e compressori (per pressioni elevate). lo stesso... Possono citare: il torchio calcografico per la produzione di illustrazioni; il torchio tipografico per la stampa di testi; il torchio vinario per la produzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 luglio 2023

