Possono essere di merito o musicali

Angelo Caputo | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Possono essere di merito o musicali' è 'Note'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NOTE

Come completare la definizione

  • Definizione: Possono essere di merito o musicali
  • Risposta: NOTE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: N___
  • Inizia con: N
  • Finisce con: E

Perché la soluzione è Note? Le note sono elementi fondamentali nella musica e nel giudizio, poiché possono indicare qualità o caratteristiche di un’opera o di un artista. Quando si parla di note di merito, si fa riferimento a riconoscimenti che premiano il valore e l’impegno di qualcuno, mentre le note musicali costituiscono i simboli che rappresentano suoni specifici all’interno di una composizione. Entrambe le tipologie di note svolgono ruoli distinti ma essenziali, contribuendo alla comprensione e alla valutazione di diverse situazioni.

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Nei cruciverba, 'Possono essere di merito o musicali' si risolve con Note

La soluzione associata alla definizione "Possono essere di merito o musicali" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Note'.

Schemi utili per Note

  • Schema parole: 4
  • La soluzione inizia con N
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: N___
  • Schema finale: NOTE

Le 4 lettere della soluzione Note

N Napoli
O Otranto
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Note' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Possono essere di merito o musicali". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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